Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme: Yangının Kontrol Altına Alınması ve Müdahale Detayları

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, yapılan ilk belirlemelere göre trafodan kaynaklandı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz ve su tankeri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekiplerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Milas-Bodrum kara yolu geçici süreyle kapatıldı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangın, hava araçları ve kara ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.