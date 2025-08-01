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Boğazköy Müzesi'nde 3.500 Yıllık Demir Eserler Sergisi Açıldı

Boğazköy Müzesi'nde 'Hapalki: Demir' sergisi, demirin 3.500 yıllık serüvenini gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:06
Boğazköy Müzesi'nde 3.500 Yıllık Demir Eserler Sergisi Açıldı

Boğazköy Müzesi, Demirin Tarihini Sergiliyor

Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisi, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde ziyarete açıldı.

Göz Alıcı Eserler Ziyarete Sunuldu

Boğazköy Müzesi Müdürü Resul İbiş ve müze ekibinin titiz çalışmalarıyla belirlenen yaklaşık 83 demir eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk Projesi" çerçevesinde düzenlenen serginin açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış Töreninde Üzerine Sunumlar Yapıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, törende yaptığı konuşmada, serginin demirin tarih sahnesindeki yolculuğunu gözler önüne serdiğini ifade etti. Bektaş, "Bu sergide Hattuşa'da bulunan, Boğazköy ve Alacahöyük müzelerinde yer alan 83 arkeolojik demir eser ziyaretçilerin ilgisine sunuldu ve 81'i ilk defa izleyicilerle buluşmaktadır. Sergimiz, demirin cevher halinden ürüne dönüşüm yolculuğunu anlatmaktadır." dedi.

Sergi Detayları ve Gezi Tarihleri

Bektaş, serginin 31 Ekim'e kadar gezilebileceğini belirtirken, sergide demirin silahlardan aletlere, süs eşyalarından günlük yaşama kadar nasıl bir yolculuk yaptığının açıkça gösterildiğini vurguladı.

Törende yer alan Prof. Dr. Andreas Schachner, demirin Anadolu topraklarına gelişi ve medeniyetlerin gelişimine olan katkıları konusunda önemli bilgiler verdi. Sonrasında Bektaş, İbiş ve Schachner ile birlikte davetliler sergiyi gezerek vitrinlerdeki demir eserleri inceledi.

Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisi...

Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisi, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde ziyarete açıldı.

Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisi...

Anadolu'da demirin yaklaşık 3 bin 500 yıllık serüvenini konu alan "Hapalki: Demir" sergisi, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde ziyarete açıldı.

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