Bolsonaro'ya 27 Yıl 3 Ay Hapis: Darbe Girişimi Suçu

Bolsonaro'ya 27 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Brezilya Yüksek Mahkemesi eski devlet başkanını darbe girişimiyle mahkûm etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak suçundan" 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Davada görev alan 5 yargıçtan 4'ü Bolsonaro'yu suçlu buldu. Mahkûmiyet kararında Bolsonaro'nun "şiddet yoluyla demokratik hukuk düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, darbe girişimi, silahlı suç örgütüne üyelik ve kamu ile korunan mirasa zarar verme" suçlarından mahkûm edildiği vurgulandı.

Yerel basına göre mahkeme, Bolsonaro'nun yanı sıra diğer 7 sanığa da 2 yıl ile 26 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Brezilya basını, Bolsonaro aleyhindeki davaları ve verilen kararı, ülkede hiçbir eski başkanın benzer şekilde mahkûm edilmemesi nedeniyle "tarihi" olarak nitelendiriyor.

Yüksek Mahkeme Birinci Daire Başkanı Cristiano Zanin, sanıklar hakkındaki delillere dikkat çekti ve şunları söyledi: "Deliller, sanıkların demokratik hukuk devletini yıkmayı amaçladıklarını ortaya koyuyor. Savcılık, hiyerarşik şekilde örgütlenmiş bir suç örgütünü, Bolsonaro'nun iktidarda kalmasını sağlamak amacıyla hangi suç yöntemi olursa olsun kullanmaya odaklanan bir proje etrafında tatmin edici biçimde tanımlamayı başardı."

Bolsonaro'nun cezasını ev hapsinde, başkent Brazilya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde özel hücrede veya bir kışlada çekme ihtimalleri bulunuyor.

Olayların kronolojisi

30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu mağlup etti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başladı.

Seçim sonuçlarının ardından Bolsonaro destekçileri önce otoyol kapatma eylemleri düzenledi; 8 Ocak 2023'te polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını bastılar.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etti. Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi ise 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.