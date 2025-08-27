Bolsonaro'ya Darbe Suçlaması: Evinde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Yüksek Mahkeme'den Bolsonaro'nun Konutunda Güvenlik Artışı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasıyla ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun konutunun çevresindeki güvenlik önlemlerinin artırılmasına hükmetti.

Mahkeme Kararının Detayları

Yargıç Alexandre de Moraes, polise Bolsonaro'nun evinin çevresinde 24 saat devriye gezilmesi dahil olmak üzere gerçek zamanlı gözetim sağlanması talimatını verdi. Karar, Brezilya Federal Polisi'nin talebi ve Başsavcılık tavsiyesi doğrultusunda alındı.

Mahkeme, dava sürecinin karar aşamasına girerken Bolsonaro'nun kaçma girişiminde bulunabileceğine yönelik bir risk tespiti yapıldığını belirtti.

Dava Süreci ve Olası Cezalar

Bolsonaro'nun yargılandığı davada darbe planı, silahlı örgüt oluşturma ve yargının işleyişine müdahale gibi suçlamalar bulunuyor. Karar sürecinin 2-12 Eylül 2025 tarihlerinde sonuçlanması bekleniyor.

Söz konusu suçlamalar nedeniyle Bolsonaro'ya 40 yılı aşan hapis cezası verilme ihtimali bulunuyor.

Brezilya'daki Gelişmeler ve Uluslararası Tepkiler

Arka plan olarak, 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu yenmiş; Lula da Silva 1 Ocak 2023'te göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının ardından Bolsonaro destekçileri günlerce süren otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş ve 8 Ocak 2023'te polis bariyerlerini aşarak Ulusal Kongre binasını basmışlardı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etti. Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi ise 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Uluslararası alanda, ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından Bolsonaro'ya destek vererek, "Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca 9 Temmuz'da Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, dava sonlandırılmazsa 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmiş; yönetimi daha önce uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltmişti.