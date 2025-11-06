Bolu'da 44 Kadına 2 Milyon TL Hibe Destekli Mikro Kredi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü mikro kredi desteği kapsamında orman köylerinde ikamet eden 44 aileye 2 milyon Türk Lirası hibe destekli kredi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 yılı 'Aile Yılı' çerçevesinde yürütülen desteklerde, bir köy kadınına yüzde 50’si hibe, 43 kadına ise yüzde 20’si hibe olarak mikrokrediler verildi. Kredilerin geri kalan miktarı ise faizsiz, 3 yıl geri ödemeli şeklinde uygulanacak.

Destek kapsamındaki projeler arasında süt soğutma tankı ve köy tavuğu yumurta üretimi yer alıyor. Projeden yararlanan aileler uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Süt soğutma tankı kullanıcıları ne dedi?

Gürçam köyünden Ayşe Çelik: "Emekli olduktan sonra köye gelip hayvancılık yapmaya başladık. Sütlerimiz de sıcaklarda çok bozuluyordu. Saklaması zor oluyordu. Süt soğutma tankını alınca çok faydası oldu. Hem hijyenik hem de temiz. Şimdi çok rahat"

Fındıcak köyünden Fatma Özdoğan: "Hayvancılık yapan herkeste olması lazım. Allah bin kere razı olsun sebep olanlardan"

Köy tavuğu yumurta üretimi projesinden beklentiler

Sürmeli köyünden Fatma Ay: "Organik tavuk yumurtası satacağız inşallah, aile ekonomisine katkı sağlayacağız"

