Bolu'da Devrilen Araçta Yangın Çıkan Kazada İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bolu'da Trafik Kazası ve Yangın

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, ormanlık alanda devrilen otomobilde yangın çıktı. Olayın ardından yapılan incelemeler sonucu, aracın içerisinde hayatını kaybeden iki kişinin kimlikleri belirlendi.

Kaza Yeri ve Olayın Detayları

Olay, Mudurnu-Nallıhan kara yolunda, Dolayız köyü yakınlarındaki Aynalıkaya mevkiinde gerçekleşti. Yabancı plakalı H 6876 BC numaralı otomobil, şarampole devrilerek alev aldı. 77 yaşındaki Ahmet Temiz ve eşi Saynur Temiz'in, kazada yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Araçtan alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürmeyi başardı. Ancak, ne yazık ki araçtaki iki yolcunun yanmış cesetleri bulundu.

Kazanın Sebebi Araştırılıyor

Kazanın nasıl gerçekleştiği ve ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için detaylı bir soruşturma başlatıldı. Yanan aracın Bulgaristan'dan alındığı tespit edildi.