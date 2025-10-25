Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis: D-100'de Görüş Mesafesi Düştü

Bolu Dağı'nda Sağanak ve Sis D-100 Trafiğini Olumsuz Etkiledi

Görüş mesafesini düşüren hava koşulları sürücüleri dikkatli olmaya zorladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak ve sis, bölgedeki görüş mesafesini azalttı.

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı'nda, Düzce geçişi kapsamında yer alan Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı ile Bolu sınırlarında kalan Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.

Bölgede ilerleyen sürücüler yolda dikkatli ilerlerken, trafik akışında zaman zaman yavaşlama görüldü.

Polis ve karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

