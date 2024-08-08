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Bolu'daki Yeniçağa Gölü'ne 50 Bin Sazan Balığı Yavrusu Salındı

Bolu Yeniçağa Gölü'ne 50 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı, bölgedeki balık popülasyonu artırıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:24
Bolu'daki Yeniçağa Gölü'ne 50 Bin Sazan Balığı Yavrusu Salındı

Bolu'daki Yeniçağa Gölü'nde Balıklandırma Töreni

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 50 bin sazan balığı yavrusu salındı. Tören, bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen balıkların, göl ekosistemine kazandırılması amacıyla düzenlendi.

Balıklandırma Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, bu tür projelerin ülke genelinde balık popülasyonunu artırmak üzere gerçekleştirildiğini belirtti. Yılmaz, "Türkiye genelinde 95 milyon balık üretip 1110 farklı kaynakta balıklandırma çalışması yapıyoruz." dedi.

Ekonomik ve Sosyal Önemi

Yılmaz, balıklandırma faaliyetlerinin aynı zamanda bölgedeki sosyal, kültürel ve ekonomik yaşam için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. "Bu çalışmalar, yerel halk için ticari ve avcılık anlamında fayda sağlıyor," şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefler

Törende yapılan açıklamalara göre, yalnızca 50 bin sazan balığı yavrusu bırakmakla kalmayacak, ilerleyen süreçlerde bu tür faaliyetlerin devam edeceği öngörülmektedir. Yılmaz, "Azalan balık stokları ve kaynaklar için rehabilitasyon çalışmaları sürdürülecek," ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Balıklandırma Kapasitesi

Yılmaz, Türkiye'nin Akdeniz Çanağı'nda en fazla balıklandırma yapan ülke olduğunu belirterek, "Bolu'daki tesisimizde sazan ve mersin balığı yetiştiriyoruz. Bu türler, sağlıklı eti ve kaliteli havyarı ile tanınmaktadır," ifadelerini kullandı. "Türkiye genelinde, yayın, mersin, çipura, levrek ve kalkan gibi çeşitli balık türlerinin yetiştirilmesi devam etmekte," diye ekledi.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki göl...

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki göl, gölet ve barajlardaki balık popülasyonunun çoğaltılması çalışmaları kapsamında Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 50 bin sazan balığı yavrusu salındı. Törene, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz (önde solda), Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar (önde ortada), Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar (önde sağda), daire amirleri ve vatandaşlar ile çocuklar katıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki göl...

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki göl, gölet ve barajlardaki balık popülasyonunun çoğaltılması çalışmaları kapsamında Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 50 bin sazan balığı yavrusu salındı. Törene, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz (önde solda), Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar (önde ortada), Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar (önde sağda), daire amirleri ve vatandaşlar ile çocuklar katıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki göl...

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki göl, gölet ve barajlardaki balık popülasyonunun çoğaltılması çalışmaları kapsamında Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 50 bin sazan balığı yavrusu salındı. Törene, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz (önde solda), Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar (önde ortada), Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar (önde sağda), daire amirleri ve vatandaşlar ile çocuklar katıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki göl...

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki göl, gölet ve barajlardaki balık popülasyonunun çoğaltılması çalışmaları kapsamında Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 50 bin sazan balığı yavrusu salındı. Törene, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz (önde solda), Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar (önde ortada), Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar (önde sağda), daire amirleri ve vatandaşlar ile çocuklar katıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki göl...

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki göl, gölet ve barajlardaki balık popülasyonunun çoğaltılması çalışmaları kapsamında Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 50 bin sazan balığı yavrusu salındı. Törene, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz (önde solda), Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar (önde ortada), Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar (önde sağda), daire amirleri ve vatandaşlar ile çocuklar katıldı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki göl...

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yeniçağa Gölü'ne, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelindeki göl, gölet ve barajlardaki balık popülasyonunun çoğaltılması çalışmaları kapsamında Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 50 bin sazan balığı yavrusu salındı. Törene, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz (önde solda), Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar (önde ortada), Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Ar (önde sağda), daire amirleri ve vatandaşlar ile çocuklar katıldı.

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