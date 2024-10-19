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Bölücü Terör Örgütü Üyesi Teslim Oldu

Bir PKK'lı terörist, Akçakale'deki hudut karakoluna teslim oldu, operasyonlar sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 17:07
Bölücü Terör Örgütü Üyesi Teslim Oldu

Bölücü Terör Örgütü Üyesi Teslim Oldu

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçan bir teröristin, Akçakale'deki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Operasyonlar Devam Ediyor

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken, örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Bölücü terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Akçakale'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi. Halkın güvenliği için yürütülen bu tür operasyonlar, terörle mücadele kapsamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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