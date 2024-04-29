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Borsa İstanbul'da yükseliş: BIST 100 endeksi rekor seviyede kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, rekor seviyede kapandı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 29.04.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 19:10
Borsa İstanbul'da yükseliş: BIST 100 endeksi rekor seviyede kapandı

Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, günü yükselişle tamamladı ve rekor seviyede kapandı. Endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,69 artışla 10.082,77 puandan tamamladı.

Gün içinde en düşük 9.942,14, en yüksek ise 10.082,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü güne başladığı 9.992,45 puandan yüzde 1,69 artışla tamamladı. Endekste mali endeks yüzde 1,84, teknoloji endeksi yüzde 1,61, sanayi endeksi yüzde 1,07 ve hizmetler endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

Borsa İstanbul'un önde gelen endekslerinden BIST 30 endeksi de günü yüzde 2,01 kazançla 10.947,40 puandan kapattı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 68'i prim yaparken, 32'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Öte yandan, uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 338 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,6 azalışla 2 milyon 450 bin liraya geriledi.

TCMB tarafından açıklanan doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,3162 lira, satışta 32,4457 lira olarak belirlenirken, avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi ise 156,70 düzeyinde seyretmekte.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 azalışla 87,1 dolardan işlem görmekte.

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