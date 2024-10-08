Bosna Hersek'te Sel Felaketi Sonrası Evler Yeniden İnşa Edilecek

Bosna Hersek'te Sel Felaketi

Bosna Hersek'te meydana gelen şiddetli yağışların ardından oluşan sel felaketi, birçok can kaybı ve maddi hasara yol açtı. Son olarak, kayıp olarak aranan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Evlerin Yeniden İnşası

Sel felaketinin ardından, Bosna Hersek İslam Birliği ve Merhamet Derneği, yıkılan evleri yeniden inşa etmek için harekete geçti. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da inşa edilecek evlerin kısmi tefrişatını üstlenecek.

Yetkililerden Açıklama

Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, selden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Konjic'teki Buturovic Polje'de evlerin yapımına başlayacaklarını belirtti. Kış gelmeden vatandaşların evlerine dönebilmesi için gerekli fonun ayrıldığını, bölgedeki hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından inşaat sürecine geçileceğini duyurdu.

Yardım Kampanyaları

Bosna Hersek İslam Birliği Sosyal Yardım Bürosu Başkanı İbrahim Malanovic, sel bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca, selden etkilenenler için yardım kampanyası başlatacaklarını ve İslam Birliği'nin yetkili olduğu yerlerde nakdi yardım toplanacağını söyledi.

Bu süreçte Merhamet Derneği ve TİKA ile koordineli bir şekilde çalışarak belirli sayıda evin yenilenmesi ve inşasına dahil olacaklarını kaydetti.

Bosna Hersek'te şiddetli yağış sonucu meydana gelen ve can kayıplarına neden olan seller nedeniyle yıkılan evler yeniden yapılacak. Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, açıklama yaptı.

Bosna Hersek'te şiddetli yağış sonucu meydana gelen ve can kayıplarına neden olan seller nedeniyle yıkılan evler yeniden yapılacak. Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, açıklama yaptı.

Bosna Hersek'te şiddetli yağış sonucu meydana gelen ve can kayıplarına neden olan seller nedeniyle yıkılan evler yeniden yapılacak. Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, açıklama yaptı.

Bosna Hersek'te şiddetli yağış sonucu meydana gelen ve can kayıplarına neden olan seller nedeniyle yıkılan evler yeniden yapılacak. Merhamet Derneği Başkanı Kenan Vrbanjac, açıklama yaptı.