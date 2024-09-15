Bosna Hersek'te Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' Eserinden Esinlenen Benzersiz Bir Park

Visoko'daki park, Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosunun doğaya yansıtıldığı eşsiz bir mekan sunuyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:35
Bosna Hersek'te Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' Eserinden Esinlenen Benzersiz Bir Park

Van Gogh'un Eserinden İlham Alınarak Tasarlanan Park

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarındaki özel bir park, ünlü sanatçı Vincent van Gogh'un unutulmaz eseri "Yıldızlı Gece"ye atıfta bulunarak tasarlandı.

Parkın Sahibi Halim Zukic’den Açıklamalar

Parkın sahibi Halim Zukic, 2004 yılında park yapma hayali kurduğunu ve 2018 yılında Van Gogh'un ünlü tablosunu park haline getirme kararı aldığını belirtti. Zukic, "6 yıl önce parkı yapmaya başladığımızda traktör toprağın üzerinden geçerken arkasında bıraktığı sarmal izler Van Gogh'un o tablosunu hatırlattı" diye konuştu.Tasarımlar ve Doğa

Park, çok çeşitli bitki türlerine ev sahipliği yaparken, bu bitkilerin yüzde 90'ının lavantalardan oluştuğu ifade ediliyor. Zukic, parkın içerisinde 12 göl bulunduğunu ve burada Türkmenistan'a özgü Ahal Teke atlarının yer aldığını vurguladı. Ziyaretçilerin bu eşsiz hayvanları tanımasını sağlamak istiyor.

Açık Hava Müzesi Olma Hedefi

Zukic, parkın kendisinin bir sanat eseri olduğunu dile getirerek, "Amacımız burayı bir açık hava müzesi haline getirmek. Yıl sonuna kadar ziyaretçilerimizi burada ağırlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Van Gogh'un eserinden ilham alarak inşa ettikleri bu parkın Bosna Hersek'in tanıtımına katkıda bulunacağına inandığını da sözlerine ekledi.Artan İlgi ve Ziyaretçi Çekimi

Koronavirüs salgını sonrasında insanların doğaya daha çok yakınlaştığını belirten Zukic, "Yıldızlı Gece" parkının ülke dışından da dikkat çekmeye başladığını vurguladı. Ziyaretçiler, Van Gogh'un eserinin içine yürüyormuş gibi hissederek, tablonun bir parçası olduklarını deneyimleyecekler.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı...

Bosna Hersek'in Visoko kenti yakınlarında bir park, Vincent van Gogh'un "Yıldızlı Gece" adlı unutulmaz eserindeki görünümü bire bir yansıtıyor. Visokolu Halim Zukic, Van Gogh'un 1889'da kaldığı sanatoryumdaki odasının penceresinden görünen geceyi resmettiği ve en unutulmaz eserlerinden biri olan "Yıldızlı Gece"yi doğa parkı haline getirdi.

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