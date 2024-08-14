Bosna Hersek'te Yeni Bal Paketleme Tesisi Açıldı

Bosna Hersek’te TİKA Destekli Bal Paketleme Tesisi Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından desteklenen, Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu'ndaki Busovac şehrindeki Kacuni Bal Paketleme Tesisi açılışı gerçekleştirildi.

Tesisin Kapasitesi ve Önemi

Günlük yaklaşık 2,5 ton bal işleme kapasitesine sahip olan tesisin, tam kapasite çalıştığında Bosna Hersek'in yıllık bal üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayabileceği belirtiliyor.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Tesisin açılışına TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ve yerel arıcılar katıldı.

Serkan Kayalar’ın Açıklamaları

Açılışta yaptığı konuşmada Serkan Kayalar, tesisin 2009 yılında arı kovanları ile başlayan sürecin bir ürünü olduğunu vurguladı. Kayalar, "Kacuni Arıcılar Derneğinin kurulmasından sonra 35 aileye kovan verildi. Bu çaba, arıcılıkla ilgili projemizi başlattı ve bugün modern bir tesisle bu süreci taçlandırdık" diye ekledi.

Tahir Lendo’nun Duyguları

Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, böyle önemli bir tesisi açmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Bu fabrikada işlenecek balın ülkenin dört bir yanına ulaşacağını ifade etti. Türkiye'nin desteği ile ürünlerimizin daha tanınır hale geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Büyükelçi Girgin’den Mesaj

Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, TİKA'nın Bosna Hersek’te bugüne kadar 1100'e yakın proje gerçekleştirdiğinin altını çizerek, "Bu projenin bereketinin tüm ülkeye yayılmasını umuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen, Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu'nda bulunan Busovac şehrindeki Kacuni Bal Paketleme Tesisi'nin açılışı yapıldı. TİKA'nın destekleriyle hayata geçirilen modern imkanlara sahip tesisin açılışına TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile arıcılar ve yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen, Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu'nda bulunan Busovac şehrindeki Kacuni Bal Paketleme Tesisi'nin açılışı yapıldı. TİKA'nın destekleriyle hayata geçirilen modern imkanlara sahip tesisin açılışına TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile arıcılar ve yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen, Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu'nda bulunan Busovac şehrindeki Kacuni Bal Paketleme Tesisi'nin açılışı yapıldı. TİKA'nın destekleriyle hayata geçirilen modern imkanlara sahip tesisin açılışına TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile arıcılar ve yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen, Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu'nda bulunan Busovac şehrindeki Kacuni Bal Paketleme Tesisi'nin açılışı yapıldı. TİKA'nın destekleriyle hayata geçirilen modern imkanlara sahip tesisin açılışına TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile arıcılar ve yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen, Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu'nda bulunan Busovac şehrindeki Kacuni Bal Paketleme Tesisi'nin açılışı yapıldı. TİKA'nın destekleriyle hayata geçirilen modern imkanlara sahip tesisin açılışına TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile arıcılar ve yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen, Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu'nda bulunan Busovac şehrindeki Kacuni Bal Paketleme Tesisi'nin açılışı yapıldı. TİKA'nın destekleriyle hayata geçirilen modern imkanlara sahip tesisin açılışına TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile arıcılar ve yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen, Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu'nda bulunan Busovac şehrindeki Kacuni Bal Paketleme Tesisi'nin açılışı yapıldı. TİKA'nın destekleriyle hayata geçirilen modern imkanlara sahip tesisin açılışına TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile arıcılar ve yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen, Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu'nda bulunan Busovac şehrindeki Kacuni Bal Paketleme Tesisi'nin açılışı yapıldı. TİKA'nın destekleriyle hayata geçirilen modern imkanlara sahip tesisin açılışına TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile arıcılar ve yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen, Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu'nda bulunan Busovac şehrindeki Kacuni Bal Paketleme Tesisi'nin açılışı yapıldı. TİKA'nın destekleriyle hayata geçirilen modern imkanlara sahip tesisin açılışına TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile arıcılar ve yetkililer katıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından finanse edilen, Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu'nda bulunan Busovac şehrindeki Kacuni Bal Paketleme Tesisi'nin açılışı yapıldı. TİKA'nın destekleriyle hayata geçirilen modern imkanlara sahip tesisin açılışına TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo, TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ile arıcılar ve yetkililer katıldı.