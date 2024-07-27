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Bozcaada Belediyesi'ne Çevre Kirliliği Nedeniyle Çiğ Para Cezası

Bozcaada Belediyesi'ne çevre kirliliği nedeniyle 1 milyon 161 bin lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 23:48
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 23:48
Bozcaada Belediyesi'ne Çevre Kirliliği Nedeniyle Çiğ Para Cezası

Bozcaada Belediyesi'ne Çevre Kirliliği Cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bozcaada Belediyesi'ne çevre kirliliği yarattığı gerekçesiyle büyük bir ceza uyguladı. Yapılan denetimlerde, belediyenin terfi istasyonundaki pompaların yetersiz kapasitesi sebebiyle atık suların denizle birleştiği belirlendi.

Bakanlığın Açıklaması

Bakanlığın resmi açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı olarak atık suların denize deşarj edildiği tespit edilmiştir. İl Müdürlüğü ekiplerimiz derhal müdahale ederek, denize atık su deşarjını tamamen durdurmuştur.”

Cezanın Miktarı ve Süreç

Bu çevre kirliliği olayının ardından Bozcaada Belediyesi'ne toplam 1 milyon 161 bin lira idari para cezası verilmiş ve adli süreç başlatılmıştır. Bakanlık, bu tür olumsuz durumların önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdüreceğini duyurdu.

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