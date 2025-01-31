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Bozcaada'da 36 Turizm İşletmesi Mühürlendi

Bozcaada'da çeşitli eksiklikleri bulunan 36 turizm işletmesi mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:10
Bozcaada'da 36 Turizm İşletmesi Mühürlendi

Bozcaada'da 36 Turizm İşletmesi Mühürlendi

Kuzey Ege'nin önde gelen turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, yapılan denetimler sonucunda çeşitli eksiklikleri tespit edilen 36 turizm işletmesi mühürlendi.

Bozcaada Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, görevlilerin yürüttüğü denetimler neticesinde evrakındaki eksiklikler sebebiyle faaliyet gösteremeyen, ada merkezi ve çevresindeki işletmelerin mühürlendiği belirtildi.

Denetimlerin Devamı ve İlgililerin Katılımı

Açıklamada, mühürleme çalışmalarının yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildiği ifade edilerek, "Bakanlığımız ve belediyemizin denetimleri sürmektedir. Eksikleri tespit edilen işletmelerin faaliyetleri durdurulacaktır" denildi.

Ayrıca, faaliyeti durdurulan işletmelerin eksikliklerini gidermesi halinde mührün kaldırılması için Belediyemize yazılı başvuruda bulunabilecekleri ifade edildi. Ancak, mührün izinsiz kaldırılması ya da mühür varken faaliyete devam edilmesinin suç teşkil ettiği uyarısında bulunuldu. Bu tür durumlarla karşılaşılması halinde ise belediye, bakanlık, jandarma ve emniyet çeşitli cezai müeyyideler uygulayacaktır.

Son olarak, işletmelerin mağduriyet yaşamamaları için eksik evraklarını tamamlamaları ve gerekli prosedürleri yerine getirmeleri gerektiği vurgulandı.

Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde...

Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çeşitli eksikliklerinin bulunduğu tespit edilen 36 işletmenin mühürlendiği bildirildi.

Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde...

Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde çeşitli eksikliklerinin bulunduğu tespit edilen 36 işletmenin mühürlendiği bildirildi.

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