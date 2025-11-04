Bozkurt'ta Kayıp Anne ve 5 Yaşındaki Oğlunun Telefon Sinyalinin Alındığı Bölgede Arama Sürüyor

Bozkurt'ta kayıp anne ve oğlunun izine rastlanamadı

Telefon sinyalinin alındığı bölgede yoğun arama

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir gün önce kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için arama çalışmaları, telefon sinyalinin son alındığı bölgede sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden dün öğlen saatlerinde ayrılan Huriye ve oğlu Osman'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından kapsamlı bir arama başlatıldı.

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri katılıyor. Köylüler ve yakınlarının desteğiyle operasyonlar geniş bir alana yayıldı.

Çalışmalar, Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son görüldüğü Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı. AFAD ekipleri termal destekli dronlarla havadan tarama yaparken, diğer ekipler ise karadan detaylı arama yürütüyor.

Gün boyu süren aramalarda kayıp anne ve oğluna ait herhangi bir iz bulunamadı. Yetkililer, arama çalışmalarının gece boyunca da devam edeceğini bildirdi.

KASTAMONU’NUN BOZKURT İLÇESİNDE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE KAYIP OLARAK İHBAR EDİLEN ANNE İLE 5 YAŞINDAKİ OĞLUNU ARAMA ÇALIŞMALARI, EN SON TELEFON SİNYALİNİN ALINDIĞI BÖLGEDE TERMAL DRONLARLA ARANMASINA DEVAM EDİLİYOR.