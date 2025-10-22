Bozüyük'te Seyir Halindeki Sürücü Kalp Krizi Geçirip Öldü

Kaza ve ilk müdahale

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Murat Tunçeli (50) idaresindeki 16 BOM 687 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolu üzerindeki Terminal Caddesi mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeritten gelen iki çekici araca çarpıp durabildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tunçeli ile aynı araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen sürücü Tunçeli kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.