Bozüyük'te Seyir Halindeki Sürücü Kalp Krizi Geçirip Öldü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki Murat Tunçeli (50), kalp krizi geçirip kaza yaptı; sürücü yaşamını yitirdi, yanındaki yaralı hastanede iyi durumda.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 01:09
Bozüyük'te Seyir Halindeki Sürücü Kalp Krizi Geçirip Öldü

Bozüyük'te Seyir Halindeki Sürücü Kalp Krizi Geçirip Öldü

Kaza ve ilk müdahale

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Murat Tunçeli (50) idaresindeki 16 BOM 687 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolu üzerindeki Terminal Caddesi mevkiinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, karşı şeritten gelen iki çekici araca çarpıp durabildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tunçeli ile aynı araçta bulunan ve kimliği belirlenemeyen bir yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen sürücü Tunçeli kurtarılamadı. Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını...

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını...

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda Düşüş, Ekonomik Büyümede Hızlanma Bekleniyor
2
Zeytinburnu'da Dağıstan Kültür ve Diller Günü Coşkusu
3
Irak Türkmen Cephesi Erbil Adaylarını Tanıttı — 11 Kasım Seçimlerine Kampanya Başladı
4
Konya'da Cebinden Çıkan 'Kraliyet Pitonu' Karatay Hayvanat Bahçesi'nde Koruma Altına Alındı
5
Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile İstanbul'da Sıfır Atık Gündemiyle Görüştü
6
BM Zirvesi: Filistin Konferansı ABD Vizeleri Nedeniyle Filistin Heyeti Olmadan Toplanacak
7
CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Savunma Sanayisinde Yapısal Sorunlar Çözülmeli

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor