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Brezilya Polisi Bolsonaro'yu Darbe Planına Dahil Sözde İddialarla Suçladı

Brezilya Federal Polisi, Bolsonaro'nun Lula da Silva hükümetine karşı darbe planının içinde yer aldığını öne sürdü.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 00:58
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 00:58
Brezilya Polisi Bolsonaro'yu Darbe Planına Dahil Sözde İddialarla Suçladı

Brezilya Polisi'nden Şok İddialar

Brezilya Federal Polisi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine karşı bir darbe planına dahil olduğunu açıkladı. Bu iddialar, Yüksek Mahkeme tarafından kamuoyunun erişimine sunulan bir raporda yer aldı.

Raporda Öne Çıkan Detaylar

Polis raporu, soruşturma sürecinde toplanan kanıtların, Bolsonaro'nun Lula da Silva hükümetini iktidardan düşürmeye yönelik darbe planına aktif katılımda bulunduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Ancak, ordunun bu plana direnmesi dolayısıyla darbenin gerçekleştirilemediği kaydedildi.

Tutuklamalar ve Suç Duyurusu

19 Kasım'da, Devlet Başkanı Lula da Silva'yı öldürmeyi ve hükümeti devirmeyi hedefleyen 4 asker ve 1 polis tutuklandı. Devlet Başkanı Lula da Silva hükümetine yönelik darbe girişiminde bulunma iddiasıyla, 21 Kasım'da Bolsonaro'nun da aralarında bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bolsonaro'nun Tepkisi

Bolsonaro, suçlamalar üzerine sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yargıç Alexandre de Moraes'ın soruşturmaları tek başına yürüttüğünü, ifadeleri manipüle ettiğini ve geniş çaplı arama yaparak potansiyel kanıtlar bulduğunu öne sürdü.

Seçim Sonrası Olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Lula da Silva, Bolsonaro’yu yenerek göreve başlamıştı. Seçim sonuçlarının ardından, Bolsonaro destekçileri ülkede uzun süre otoyol kapatma eylemleri gerçekleştirmiş, 8 Ocak 2023 tarihinde ise Ulusal Kongre'yi basmıştı. Olaylar sırasında, polis, göstericilerin Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye zorla girmesine engel olamamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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