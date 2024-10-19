Bryan Adams İstanbul'da Unutulmaz Bir Konser Verdi

Kanadalı Müzisyen Bryan Adams İstanbul'da Sahne Aldı

1992 yılında Türkiye'nin ilk stadyum konserini gerçekleştiren Bryan Adams, beş yıl aradan sonra tekrar İstanbul'da sahne aldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda "So Happy It Hurts" dünya turnesi kapsamında gerçekleşen konser, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Konsere Gelen Hayranlara Mesajı

Konserin başlangıcında Bryan Adams, kalabalığa hitaben, "Bu gece her şey sizin için. Çünkü müziği ve hayranlarımı çok seviyorum. İranlı, Rus, İngiliz, Alman ve Fransız hayranlarım burada. Onlara kocaman bir hoş geldiniz diyorum." şeklinde seslendi.

Unutulmaz Şarkılar ve Duygusal Anlar

40 yılı aşan müzik kariyerinde birçok kült şarkı yaratan Adams, etkinlikte dinleyicilerine ikonik parçalarını sundu. Özellikle "Shine a Light" öncesinde duygusal bir an yaşadı; "Babam beş yıl önce vefat etti ve bir şarkı yazdım. Bu, herkesin hayatımızdan geçtiğine ve hepimizin parlayan bir yerde biraz ışığı olduğuyla ilgiliydi." dedi.

Yeni Şarkılar ve Gelecek Planları

100 milyonun üzerinde albüm satışı gerçekleştiren Adams, konserinde "War Machine" ve "Rock And Roll Hell" adlı yeni şarkılarını da seslendirdi. Ayrıca turnesi kapsamında önümüzdeki ay Almanya, İtalya, Avusturya, İsviçre, İspanya ve Portekiz'de konser vermeyi planladığını duyurdu.