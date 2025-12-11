BŞEÜ'de Program Akreditasyonu Durum Analizi Toplantısı — 2025-2027 Hazırlıkları

BŞEÜ'de Program Akreditasyonu Durum Analizi Toplantısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) program akreditasyonu kapsamında durum analizi ve tecrübe aktarımı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı deneyimleri temel alınarak 2026 ve 2027 yıllarına yönelik hazırlık süreçleri ele alındı.

Toplantı ve katılımcılar

Çalışmaların değerlendirildiği toplantı Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Önder Gökmen Yıldız, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Ele alınan konular

Toplantıda akreditasyon başvuru süreçleri, öz değerlendirme hazırlıkları, kanıt yönetimi, saha ziyareti deneyimleri ile kurumun güçlü yönleri ve gelişime açık alanları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Gelecek yıllara hazırlık

2025 yılında başvuruda bulunan programların Rektörlük ve ilgili birimlerce yapılan incelemeleri doğrultusunda, 2026 ve 2027'de başvuru yapacak programların hazırlık süreçlerine dair önemli bilgiler paylaşıldı ve yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektörün değerlendirmesi

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı toplantıda, "Kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinde elde ettiğimiz deneyimler, önümüzdeki yıllara daha güçlü ve hazırlıklı bir şekilde ilerlememizi sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

