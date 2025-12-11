DOLAR
42,61 -0,05%
EURO
49,99 -0,33%
ALTIN
5.784,47 0,18%
BITCOIN
3.846.558,18 2,29%

BŞEÜ'de Program Akreditasyonu Durum Analizi Toplantısı — 2025-2027 Hazırlıkları

BŞEÜ’de düzenlenen program akreditasyonu toplantısında 2025 tecrübeleri değerlendirildi ve 2026-2027 başvurularına yönelik hazırlık süreçleri paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:32
BŞEÜ'de Program Akreditasyonu Durum Analizi Toplantısı — 2025-2027 Hazırlıkları

BŞEÜ'de Program Akreditasyonu Durum Analizi Toplantısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) program akreditasyonu kapsamında durum analizi ve tecrübe aktarımı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı deneyimleri temel alınarak 2026 ve 2027 yıllarına yönelik hazırlık süreçleri ele alındı.

Toplantı ve katılımcılar

Çalışmaların değerlendirildiği toplantı Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurdakul ve Prof. Dr. Mehmet Kurban, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Önder Gökmen Yıldız, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri, akademisyenler ve idari personel katıldı.

Ele alınan konular

Toplantıda akreditasyon başvuru süreçleri, öz değerlendirme hazırlıkları, kanıt yönetimi, saha ziyareti deneyimleri ile kurumun güçlü yönleri ve gelişime açık alanları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Gelecek yıllara hazırlık

2025 yılında başvuruda bulunan programların Rektörlük ve ilgili birimlerce yapılan incelemeleri doğrultusunda, 2026 ve 2027'de başvuru yapacak programların hazırlık süreçlerine dair önemli bilgiler paylaşıldı ve yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektörün değerlendirmesi

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı toplantıda, "Kalite güvencesi ve akreditasyon süreçlerinde elde ettiğimiz deneyimler, önümüzdeki yıllara daha güçlü ve hazırlıklı bir şekilde ilerlememizi sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

BŞEÜ’DE PROGRAM AKREDİTASYONU KAPSAMINDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BŞEÜ’DE PROGRAM AKREDİTASYONU KAPSAMINDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BŞEÜ’DE PROGRAM AKREDİTASYONU KAPSAMINDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Harmancık'ta 4 bin 256 hektar yeniden ağaçlandırılıyor
2
Aksaray merkezli dolandırıcılık operasyonu: 5 şüpheli adli kontrolle serbest
3
Bodrum Belediyesi Sosyal Hizmetler Bürosu: 3 bin 750 Kart ve Binlerce Hane Ziyareti
4
Talas'ta ROTATALAS ile Turist Sayısı 6 bin 12'yi Aştı
5
Bulgaristan'da 25'ten Fazla Şehirde Hükümet Karşıtı Protesto
6
ASO Başkanı: Sanayide Yazılım ve Veri Stratejik Yatırım Haline Gelmeli
7
ABD Temsilciler Meclisi 901 milyar dolarlık NDAA’yı Onayladı — Sezar Yasası Kaldırılabilir

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?