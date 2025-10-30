Budapeşte'de 29 Ekim: Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Cumhuriyet'in 102. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Resepsiyon ve katılımcılar

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği tarafından Güzel Sanatlar Müzesi'nde verilen resepsiyona, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu ve Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Balazs Hanko ile Macar siyasetinin ve bürokrasisinin önde gelen isimleri, büyükelçiler, kültür ve sanat temsilcileri ve Macaristan'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Program akışı ve konuşmalar

Resepsiyon, Budapeşte Uluslararası Maarif Vakfı Okulu öğrenci korosu tarafından seslendirilen Türk ve Macar milli marşlarıyla başladı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim vesilesiyle yayımladığı mesaj okundu.

Büyükelçi Ekşioğlu, konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözüne atıfta bulunarak, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle geleceğe emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Türk-Macar ilişkilerinin "Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık" düzeyinde daha da derinleştiğini belirten Ekşioğlu, "2024 Türk-Macar Kültür Yılı"nın ardından başlayan "2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı"nın yenilikçi işbirliklerine zemin hazırlayacağını ifade etti.

Bakan Hanko da iki ülkenin ortak tarihî ve kültürel değerleri temelinde ilişkilerin her alanda güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek, Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözüne atıfta bulundu ve bu ilkenin "2025 Türk-Macar Bilim ve İnovasyon Yılı" faaliyetlerine yol gösterici olacağını belirtti.

Sergi ve kültürel etkinlikler

Program kapsamında, klasik müzik grubu "Türk-Macar Quartet" sahne aldı. Ayrıca, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Macaristan'daki Türk diplomasisinin tarihini anlatan "Diplomaside Bina, Mekan ve İnsan" başlıklı sergi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından çeşitli lezzetler ve geleneksel usullerle hazırlanan Türk kahvesi ikram edildi.

