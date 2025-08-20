DOLAR
Burdur'da freni boşalan traktör altında kalan kadın hayatını kaybetti

Burdur'un Yeşilova ilçesi Alanköy'de freni boşalan traktörün altında kalan 73 yaşındaki Şekibe K. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:22
Yeşilova ilçesi Alanköy'de meydana geldi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde freni boşalan traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Alanköy'de, Hüseyin K.'nın kullandığı 15 LD 348 plakalı traktörle yem indirdiği esnada traktörün freni boşalıp geriye doğru hareket etti.

Traktörün arkasında bulunan eşi Şekibe K. (73), bu sırada traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Şekibe K. (73)'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

