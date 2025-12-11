Burdur'da minibüs ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bağlar Mahallesi Ofis Caddesi'nde saat 16.00'da kaza

Burdur'da kavşakta gerçekleşen kazada minibüs ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı, olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Ofis Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 15 KE 423 plakalı minibüs ile N.Ş. idaresindeki 15 ACY 808 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Çarpışma sonucunda motosiklet yan devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü N.Ş. ile motosiklette yolcu bulunan M.Ş. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BURDUR'DA KAVŞAKTA MİNİBÜS İLE ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.