DOLAR
42,6 0%
EURO
50,15 -0,69%
ALTIN
5.834,34 -0,68%
BITCOIN
3.829.979,7 2,69%

Burdur'da minibüs ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da Bağlar Mahallesi Ofis Caddesi'nde minibüs ile üç tekerlekli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 18:30
Burdur'da minibüs ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'da minibüs ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Bağlar Mahallesi Ofis Caddesi'nde saat 16.00'da kaza

Burdur'da kavşakta gerçekleşen kazada minibüs ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı, olayda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Ofis Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 15 KE 423 plakalı minibüs ile N.Ş. idaresindeki 15 ACY 808 plakalı üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.

Çarpışma sonucunda motosiklet yan devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü N.Ş. ile motosiklette yolcu bulunan M.Ş. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BURDUR'DA KAVŞAKTA MİNİBÜS İLE ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ...

BURDUR'DA KAVŞAKTA MİNİBÜS İLE ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.

BURDUR'DA KAVŞAKTA MİNİBÜS İLE ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU 2 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rutte: 'Rusya’nın Bir Sonraki Hedefi Biziz' — NATO'ya Acil Çağrı
2
Putin-Maduro Telefon Görüşmesi: Rusya'dan Destek
3
Diyarbakır Bağlar'da Şahıs Evini Ateşe Verdi: 3 Kişi Dumandan Etkilendi
4
İnegöl'de Motosiklet Çarpışması: Sürücü Yaralı Annesinin Elini Tutup Moral Verdi
5
İnegöl'de motosiklet kadın yayaya çarptı: 2 yaralı
6
Bursa Mudanya'da Metruk Evde Yangın: İtfaiye Müdahalesi ve Mahalleli Tepkisi
7
Bakan Bak'tan Aysel Önder'e Tebrik: Dünya Rekoru ve Altın Madalya

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?