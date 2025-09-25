Burdur'da Orman Yangını: Ağlasun Mamak'ta Havadan ve Karadan Müdahale

Burdur'un Ağlasun ilçesi Mamak köyünde çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 16:13
Burdur'da Orman Yangını: Ağlasun Mamak'ta Havadan ve Karadan Müdahale

Burdur'da Orman Yangını: Ağlasun Mamak'ta Müdahale Sürüyor

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Mamak köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının henüz bilinmeyen nedenle başladığı bildirildi.

Müdahale Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Yangın söndürme çalışmaları ve bölgedeki gelişmeler ekiplerin müdahalesiyle devam ediyor. Yetkililerden gelecek yeni bilgilendirme bekleniyor.

Burdur'un Ağlasun ilçesi Mamak köyündeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın...

Burdur'un Ağlasun ilçesi Mamak köyündeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Burdur'un Ağlasun ilçesi Mamak köyündeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın...

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belgin Uygur Çekmeköy'de: Türkiye Yüzyılı Buluşmaları İstanbul'da Sona Erdi
2
Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
3
Bitlis'te Kaya Düşmesi Riskine Karşı Yamaçlar Çelik Ağla Korunuyor
4
Trump: Ukrayna AB ve NATO Desteğiyle Eski Sınırlarına Dönebilir
5
İzmir'de "dini değerlere hakaret" ve müstehcenlik iddiasıyla 2 gözaltı
6
Japonya'da 75 Yaşındaki Kadın Kızının Cesedini 20 Yıl Dondurucuda Saklamakla Gözaltında
7
Ümit Özdağ (Zafer Partisi) Kadirli'de: Esnaf ve Dernek Ziyaretleri

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim