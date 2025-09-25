Burdur'da Orman Yangını: Ağlasun Mamak'ta Havadan ve Karadan Müdahale

Burdur'da Orman Yangını: Ağlasun Mamak'ta Müdahale Sürüyor

Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Mamak köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının henüz bilinmeyen nedenle başladığı bildirildi.

Müdahale Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor.

Yangın söndürme çalışmaları ve bölgedeki gelişmeler ekiplerin müdahalesiyle devam ediyor. Yetkililerden gelecek yeni bilgilendirme bekleniyor.

