Burdur'da Silahlı Saldırı: Bucak'ta 2 Kişi Yaralandı

Olayın ayrıntıları

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay, Karayvatlar Mahallesi'ndeki açık otoparkta yaşandı.

İddialara göre oto galerici A.A. (34), alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen oto parçacı Mustafa K. (43)'ye tabancayla ateş etti.

Saldırı sırasında yoldan geçen Zülal U. (22) de olay yerinde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden araçla kaçan A.A.'yı yapılan çalışmalar sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

