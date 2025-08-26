DOLAR
41,03 -0,07%
EURO
47,84 -0,33%
ALTIN
4.461,45 -0,61%
BITCOIN
4.498.766,18 0,03%

Burdur'da Silahlı Saldırı: Bucak'ta 2 Kişi Yaralandı

Bucak'ta alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı saldırıda oto parçacı Mustafa K. (43) ile yoldan geçen Zülal U. (22) yaralandı; şüpheli A.A. (34) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 17:41
Burdur'da Silahlı Saldırı: Bucak'ta 2 Kişi Yaralandı

Burdur'da Silahlı Saldırı: Bucak'ta 2 Kişi Yaralandı

Olayın ayrıntıları

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay, Karayvatlar Mahallesi'ndeki açık otoparkta yaşandı.

İddialara göre oto galerici A.A. (34), alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu belirtilen oto parçacı Mustafa K. (43)'ye tabancayla ateş etti.

Saldırı sırasında yoldan geçen Zülal U. (22) de olay yerinde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden araçla kaçan A.A.'yı yapılan çalışmalar sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri...

Burdur'un Bucak ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Burdur'un Bucak ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri...

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla'da Mahalle Afet Gönüllüleri Yangın Nöbetinde
2
Sakarya'da 30 milyonluk kuyumcu soygunu davası devam ediyor
3
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını kontrol altına alındı
4
Bursa İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı
5
Samsun Terme'de Yolcu Otobüsü Kazası: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
6
Bakan Yerlikaya'dan Harp Malulü Gaziler Derneği'ne Ziyaret
7
BFMTV Derneği: Gazze'de 5 gazeteci öldürüldü, İsrail kınandı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025