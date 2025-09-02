Burdur'un Gölhisar ilçesinde hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza detayları

Burdur'un Gölhisar ilçesi Karapınar köyünde, hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yavuz Yıldırım (63) idaresindeki 48 AUJ 889 plakalı hafif ticari araç, Karapınar köyünde Serkan D. (24) yönetimindeki 06 BJU 192 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yavuz Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan kamyon sürücüsü Serkan D., sağlık ekipleri tarafından Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

