Bursa'da 21 Düzensiz Göçmen Operasyonu: 2 Zanlıdan Biri Tutuklandı

Bursa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapılan operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı. Bu göçmenleri çalıştırmaları nedeniyle 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, H.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Çalı Mahallesi'nde yabancı uyrukluların çalıştırıldığını ve onlara kalacak yer sağlandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda, 21 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmenlerin Durumu

Yakalanan göçmenlerden 14'ünün kimliksiz olduğu, 7'sinin ise yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Düzensiz göçmenlere kalacak yer temin eden ve onları çalıştıran 3 kişiden, 2'sinin yakalandığı bildirildi.

Aramalar Devam Ediyor

Adli işlemlerinin ardından H.A. tutuklanırken, N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, zanlılardan biri olan D.G.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı, onları çalıştırdıkları belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.