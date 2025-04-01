Bursa'da 4 Gündür Kayıp Olan Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'da Kayıp Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi'nde 4 gündür kayıp olarak aranan Hüseyin Keskin (34) adlı kişinin cansız bedeni bulundu. Geçtiğimiz günlerde evden ayrıldığı bildirilen Keskin'in ailesi, kendisine ulaşamayınca durumu polise kayıp ihbarı olarak bildirmişti.

Olay, boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, ölen kişinin Hüseyin Keskin olduğunu doğruladı. 4 gün boyunca kayıp olarak aranan Keskin'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.