Bursa'da 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları' Gerçekleşti

Bursa'da 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları' Düzenlendi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisi tarafından düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" çerçevesinde Bursa'da önemli açıklamalarda bulundu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Büyükataman, Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının eşit haklara sahip olduğunu vurguladı.

Kürt Sorunu Değil, Terör Sorunu

Büyükataman, "Türkiye'de Kürt sorunu yoktur. Sorunun adı bölücü terör sorunudur." diyerek, mevcut sorunların kaynağını net bir şekilde tanımladı. Ayrıca, tarihsel süreçleri doğru okuyarak Türkiye'nin geleceğini inşa etme konusunda kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Küresel Tehditler ve Birlik Vurgusu

Büyükataman, Türkiye'nin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti. "Etrafımızın yangın yerine döndüğünü hepiniz görüyorsunuz. Doymak bilmeyen küresel emperyalizmin bölgemizi savaş alanına çevirme planı devrededir." şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bu bağlamda, devletin bekası ve milletin huzuru için birleştirici adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Devlet Bahçeli'nin Tarihi Çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına değinen Büyükataman, Bahçeli'nin terör belası ile mücadelede attığı cesur adımların büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Büyükataman, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, her zaman olduğu gibi bugüne kadar başımızı öne eğdirmemiştir ve bundan sonra da eğdirmeyeceğine inancımız tamdır." dedi.

Kürt Kardeşlerimize Duyulan Güven

Büyükataman, CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarını eleştirdiği konuşmasında, "Kürt kardeşlerimiz bu tuzağın parçası olmayacaktır." dedi ve Kurt sorunu söyleminin emperyalistlerin bir tuzağı olduğunu belirtti.

Terörle Mücadele Vurgusu

MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın terörle mücadelede taviz vermeden devam edeceğini kaydeden Büyükataman, DEM Parti'nin silah ve siyaset arasındaki seçimlerini bir an önce yapmaları gerektiğini sözlerine ekledi. "Ülkemizi parçalamak için faaliyet gösteren terör çeteleri, Türk'ün demir yumruğuyla karşılaşacaktır." dedi.

Toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu ve Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ile Bursa, Çanakkale ve Balıkesir il başkanları da katıldı ve katılımcılara hitap etti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisince "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" kapsamında Bursa, Çanakkale ve Balıkesir il teşkilatlarının mensuplarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partisince "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" kapsamında Bursa, Çanakkale ve Balıkesir il teşkilatlarının mensuplarıyla Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.