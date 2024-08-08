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Bursa'da Domates Üreticileri Eylem Düzenledi

Domates üreticileri salça fabrikalarının alım sorunlarını protesto etmek için kara yolunu kapattı, Vali Demirtaş sorunu çözmek için devrede.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:04
Bursa'da Domates Üreticileri Eylem Düzenledi

Bursa'da Domates Üreticileri Kara Yolda Eylem Gerçekleştirdi

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunları çözmek amacıyla önemli bir eylem gerçekleştirdi. Çiftçiler, Bursa-Balıkesir kara yolunu traktörleriyle trafiğe kapatarak seslerini duyurmak istediler.

Harekete Geçen Ziraat Odaları

Karacabey ve Mustafakemalpaşa Ziraat Odaları öncülüğünde bir araya gelen üreticiler, yolun kapanması üzerine isyanlarını dile getirmeye başladılar. Sürücülerle kısa süreli gerilimler yaşandı, ancak bölgeye Bursalı yetkililerin gelmesi durumu sakinleştirdi.

Vali Demirtaş'ın Çalışmaları

Bölgeye gelen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çiftçilerle yüz yüze görüşerek taleplerini dinledi. Vali Demirtaş, sorunları çözmek için yaklaşık on gündür çalıştıklarını belirterek; "Oda başkanlarımızla ve salça fabrikası yöneticileriyle görüştük. Şu an itibariyle alım süreçleri başlamıştır," dedi. Ayrıca, Tarım Kredi Kooperatifi ile 30 bin tonluk bir alıma başlandığını ve birçok zincir marketle anlaşıldığını ekledi.

Yolun Tekrar Ulaşım Açılması

Vali'nin çiftçileri ikna etmesinin ardından, yaklaşık 3.5 saatlik bir eylem sonucu kara yolu tekrar trafiğe açıldı. Üreticilerin taleplerinin dikkate alınmasıyla birlikte bölgedeki huzur sağlandı.

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının...

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunu trafiğe kapattı.

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının...

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunu trafiğe kapattı.

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının...

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunu trafiğe kapattı.

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının...

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunu trafiğe kapattı.

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının...

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunu trafiğe kapattı.

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının...

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunu trafiğe kapattı.

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının...

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunu trafiğe kapattı.

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının...

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunu trafiğe kapattı.

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının...

Bursa'nın Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunu trafiğe kapattı.

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