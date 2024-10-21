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Bursa'da Gazeteciye FETÖ Elebaşı Üzerinden Soruşturma

Bursa'da bir gazetecinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne dair sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 18:14
Bursa'da Gazeteciye FETÖ Elebaşı Üzerinden Soruşturma

Bursa'da Gazeteci Üzerinden Soruşturma

Bursa'da bir internet yayıncılığı yapan televizyon kanalının genel yayın yönetmeni A.K. hakkında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü konu alan ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Gözaltı Süreci

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, A.K. hakkında "terör örgütü propagandası yapma" suçlamasıyla soruşturma açtı. A.K, ifadelerinin alınması üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Halen Terörle Mücadele Şubesi'nde işlemleri devam ediyor.

Kuruluşla İlişkinin Kesilmesi

Ayrıca, A.K.'nin çalıştığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, onunla olan iş ilişkisi sonlandırılmıştır.

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Bursa'da Gazeteciye FETÖ Elebaşı Üzerinden Soruşturma

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