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Bursa'da Gelenekten Geleceğe Ahilik Buluşması Gerçekleşti

Bursa'da düzenlenen Ahilik Buluşması, esnaf ve sanatkarların toplumdaki rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:14
Bursa'da Gelenekten Geleceğe Ahilik Buluşması Gerçekleşti

Bursa'da Gelenekten Geleceğe Ahilik Buluşması Gerçekleşti

Bursa'da, Ahilik kültürünün önemini vurgulayan "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" etkinliği düzenlendi. Bu buluşmada, esnaf ve sanatkarların toplum üzerindeki etkileri tartışıldı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

Etkinlikte konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ahilik sadece ekonomik hayatın düzenlenmesinde değil, toplum hayatının inşasında da önemli bir aktördür. Bireyleri toplumdaki huzurun ve adaletin temsilcisi olarak yetiştirir" dedi.

Palandöken, Ahi teriminin "toplumsal kaynaşma" anlamına geldiğini belirterek, ahiliğin her bireyin günlük yaşamında ne denli kritik bir rol oynadığını örneklerle anlattı. "Terzi olmasa hangi kıyafeti giyeceğiz? Berber olmasa nasıl tıraş olacağız?" diyerek ahiliğin günlük hayatta ne kadar merkezi bir unsuru oluşturdığını vurguladı.

Ahi Esnaf Beratı Uygulaması

Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener de konuşmasında ahiliğin geçmişten bu güne kalan en değerli unsurlardan birisi olduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı olarak, ticari faaliyetlerde etik ve ahlaki değerlere büyük önem verdiklerini dile getirdi. "Ahiliğe uygun çalışan esnafa 'Ahi Esnaf Beratı' veriyoruz" ifadelerini kullanan Şener, esnafın kültürel ve sosyal dokunun yapı taşı olduğunu da ekledi.

Etkinlik Ahi Evran'a ait yapay zeka tarafından oluşturulmuş videonun gösterimi ve "Ticaretin Ahlakla Buluştuğu Kültür: Ahilik" başlıklı panelle sona erdi. Esnaf ve sanatkarların karşılaştığı zorluklara dikkat çekilerek, dijitalleşmenin sunduğu fırsatlar üzerinde duruldu.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB) 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında...

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB) 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" düzenlendi. Programa, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken (sağ 2) de katıldı.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB) 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında...

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB) 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" düzenlendi. Programa, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken (sağ 2) de katıldı.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB) 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında...

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB) 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" düzenlendi. Programa, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken (sağ 2) de katıldı.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB) 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında...

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB) 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" düzenlendi. Programa, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken (sağ 2) de katıldı.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB) 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında...

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (BESOB) 37. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Gelenekten Geleceğe Bursa Ahilik Buluşması" düzenlendi. Programa, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken (sağ 2) de katıldı.

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