Bursa'da İşçi Servisi Minibüsü Devrildi: 13 Yaralı

Bursa'da İşçi Servisi Minibüsü Devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mevlüt Karakurt yönetimindeki işçi servisi minibüsü devrildi. Kaza sonucunda toplamda 13 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi civarında gerçekleşti. Karakurt'un kullandığı 16 J 3016 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Yaralıların Durumu

Kazanın ardından, sürücü Mevlüt Karakurt ile birlikte minibüs içinde bulunan 12 işçi yaralandı. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede kaza yerine ulaşıp müdahale eden jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere sevk etti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi.