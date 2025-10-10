Bursa'da Kayıp Alzheimer Hastası 9 Saat Sonra Bulundu

Olayın Detayları

Yenişehir ilçesinde bir süredir haber alınamayan Alzheimer hastası M.C. (76), dün akşam saatlerinde Menteşe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailesinin durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı.

Aramalar, termal görüşlü drone ile havadan ve aydınlatma kuleleri ile karadan yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda M.C., yaklaşık 9 saat sonra bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen M.C., yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

