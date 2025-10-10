Bursa'da Kayıp Alzheimer Hastası 9 Saat Sonra Bulundu

Bursa Yenişehir'de kaybolan Alzheimer hastası M.C. (76), jandarma ve AFAD'ın termal drone ve aydınlatma kuleleriyle yürüttüğü arama sonucu yaklaşık 9 saat sonra bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 19:38
Bursa'da Kayıp Alzheimer Hastası 9 Saat Sonra Bulundu

Bursa'da Kayıp Alzheimer Hastası 9 Saat Sonra Bulundu

Olayın Detayları

Yenişehir ilçesinde bir süredir haber alınamayan Alzheimer hastası M.C. (76), dün akşam saatlerinde Menteşe Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailesinin durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmesi üzerine kapsamlı bir arama çalışması başlatıldı.

Aramalar, termal görüşlü drone ile havadan ve aydınlatma kuleleri ile karadan yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda M.C., yaklaşık 9 saat sonra bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen M.C., yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir süredir haber alınamayan Alzheimer hastası kişiye...

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir süredir haber alınamayan Alzheimer hastası kişiye ulaşıldı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir süredir haber alınamayan Alzheimer hastası kişiye...

İLGİLİ HABERLER

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın Germencik'te Trafik Kazası: Sulama Kanalına Çarpan Araçta 1 Kişi Öldü
2
İzmir Karşıyaka'da Gazze İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu
3
Kocaeli'de Silahlı Kavga: 3 Zanlı Tutuklandı, 1 Adli Kontrolle Serbest
4
Osmaniye Kadirli'de İmamlar 'Makamla, Meşk'le, Gönülden Gönüle' Konseri Verdi
5
Iğdır'da 'Uluslararası Dede Korkut Konferansı' gerçekleştirildi
6
Tokat Erbaa'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 5 Yaralı
7
Bursa'da otomobil yayaya çarptı — Kaza güvenlik kamerasında

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi