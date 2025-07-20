Bursa'da Mobilya Fabrikasında Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Yangın Paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yer alan bir mobilya fabrikasında meydana gelen yangın, büyük bir panik yaşanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Mahmudiye Mahallesi 28. Mobilya Sokak'taki fabrikada işçilerin ihbarı sonucu olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Alevlerin hızla yayıldığı anlarda, itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Ekipler, alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışmalarına da başladı. Yangının çıkışı nedeniyle iş yerinde önemli hasarlar meydana geldiği bildirildi.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Olay sonrası, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla gerekli çalışmalar başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin tespitine yönelik detaylı bir inceleme süreç içerisinde devam edecek.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.