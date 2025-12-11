DOLAR
Erzurum'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: Şüpheli S.Ç. Tutuklandı

KOM Şube Müdürlüğü'nün 3 ay süren fiziki ve teknik takibi sonucu S.Ç. yakalandı; birçok tapu, altın ve nakit ele geçirilerek tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:11
3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından eş zamanlı operasyon

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’da Nitelikli Dolandırıcılık suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada KOM Şube Müdürlüğü, kent merkezinde ikamet eden bir şüpheliyi 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda izledi.

Yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde S.Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve değerli eşya ele geçirildi.

Ele geçirilenler arasında Erzurum, Erzincan ve İstanbul illerinde bulunan taşınmazlara ait 13 adet tapu senedi, 1 milyon 908 bin TL değerinde 2 adet altın bilezik, 317 bin TL değerinde 1 adet beşi bir yerde altın ve bu altının takılı olduğu altın zincir, 107 bin 700 TL değerinde 3 adet yüzük, 10 bin 800 TL değerinde 1 adet yüzük ve 74 bin 700 TL nakit para yer aldı.

Ayrıca, şüpheli adına düzenlendiği değerlendirilen ve manevi konuma ilişkin olduğu belirtilen broşür şeklindeki icazetname ibareli belge ile şüphelinin manevi konumuna ilişkin silsilesini ifade eden belge ile birlikte, tomarlar halinde ayet ve muska yazımında kullanıldığı değerlendirilen dikdörtgen şekilde kesilmiş kağıt parçaları da ele geçirildi.

Hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte mevcutlu olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

