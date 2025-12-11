DOLAR
İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonları: 15 Gözaltı, Binlerce Eser Ele Geçirildi

İstanbul'da 2 ayda düzenlenen 15 operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı; 552 sikke ve binlerce tarihi eser ile hayvan taklitleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:57
İstanbul'da son iki ayda yürütülen kaçakçılık operasyonlarında, çok sayıda tarihi eser ve hayvan tahnitleri ele geçirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken, elde edilen eserler ve buluntuların detayları kamuoyuna duyuruldu.

Operasyonun Kapsamı ve Yürütücü Birim

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirildi. Soruşturmalar kapsamında Fatih, Bakırköy, Maltepe, Kartal, Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçelerinde çalışma yürütüldü.

Adres ve Zamanlama

Son 2 aylık süreçte toplam 17 adrese yönelik 15 farklı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda arama yapıldı.

Ele Geçirilen Tarihi Eserler ve Objeler

Aramalarda, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait toplam 552 adet sikke ile XVII., XVIII. ve XIX. yüzyıllara tarihlenen subay kılıçları, subay kemeri, apolet, madalya, fes, nişan, kale tüfeği, piştov, kalkan ve berat gibi çok sayıda askeri ve sivil obje bulundu. Ayrıca Osmanlıca metinler ve Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen ikona, tablo ve resimlerin de yer aldığı bin 25 adet eser/obje ele geçirildi.

Doğal Ürünler ve Hayvan Ürünleri

Aynı baskınlarda timsah, sülün ve engerek tahnitleri, ceylan postu, piton derisi, timsah eli ve trofesi, vaşak kafatası, aslan tırnağı, kurt dişi, timsah dişi ve fil dişi gibi çeşitli hayvanlara ait uzuvlar bulundu. Ayrıca fildişinden çeşitli objeler, caretta caretta kabukları, geyik boynuzu, balina dişi ve bufalo boynuzundan yapılmış tespihler dahil olmak üzere toplam 6 bin 206 obje ele geçirildi.

Sonrası ve Hukuki Süreç

Ele geçirilen kültür varlıkları ve tarihi eserlerin ilgili müzelere ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi. Operasyon sırasında yakalanan şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 12'si hakkında adli tahkikat işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

İstanbul’da kaçakçılık operasyonları: 15 gözaltı

İstanbul’da kaçakçılık operasyonları: 15 gözaltı

