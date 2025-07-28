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Bursa'da Orman Yangınına Su Taşıyan Tankerin Devrilmesi Sonrası İki Cenaze Defnedildi

Bursa'da orman yangınına su taşıyan tankerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi defnedildi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:15
Bursa'da Orman Yangınına Su Taşıyan Tankerin Devrilmesi Sonrası İki Cenaze Defnedildi

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında meydana gelen orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin cenazesi toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Mehmet Şimşek ve Kazım Bayrak'ın Türk bayrağına sarılı naaşları, Gürsu ilçesindeki Emir Sultan Camisi'ne getirildi. Cami bahçesinde, Şimşek ve Bayrak'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Şimşek ve Bayrak'ın cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürsu Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada kazada hayatını kaybedenlerden Ahmet Demirel'in cenazesinin de Bolu'da toprağa verileceği bildirildi.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin...

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin...

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında çıkan orman yangını bölgesine su taşıyan tankerin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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