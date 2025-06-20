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Bursa'da Otluk Alanda Yangın: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Osmangazi ilçesinde çıkan yangın, park halindeki 2 araca sıçradı. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 16:34
Bursa'da Otluk Alanda Yangın: 2 Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'nın Osmangazi İlçesinde Yangın İz Bıraktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1254. Sokak'taki boş arazide meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek park halindeki iki araca sıçradı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Olay Yerine İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi

Yangının büyümesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ancak, olayda iki aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Vatandaşlar, yangın sonrasında yaşanan bu olayı endişeyle izledi. Yangının tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otluk alanda çıkan ve park halindeki iki araca sıçrayan yangın...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otluk alanda çıkan ve park halindeki iki araca sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otluk alanda çıkan ve park halindeki iki araca sıçrayan yangın...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otluk alanda çıkan ve park halindeki iki araca sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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