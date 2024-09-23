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Bursa'da Otomobil Yangını: Sürücü İkna Oldu

Orhangazi'de seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı, itfaiye müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 20:42
Bursa'da Otomobil Yangını: Sürücü İkna Oldu

Bursa'da Seyir Halindeki Otomobil Yangın Çıkardı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsü Enes Ş. tarafından kullanılan 77 ACD 971 plakalı otomobile, seyir halindeyken yangın çıktı. Olay, Küçük Sanayi Sitesi kavşağındaki trafik ışıklarında beklerken meydana geldi.

Yangın Anı ve İtfaiye Müdahalesi

Motor bölümünden aniden dumanlar yükselmeye başlayan aracın sürücüsü, hemen yanındaki yolcu ile birlikte aracı terk etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki diğer sürücülerin de yardımıyla, itfaiye ekipleri hızla yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Yangının söndürülmesinin ardından, olay yerindeki incelemelerde aracın kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yanan otomobil...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz geldi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yanan otomobil...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz geldi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yanan otomobil...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz geldi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yanan otomobil...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz geldi.

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