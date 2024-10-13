Bursa'da Tüyler Ürperten Cinayet: 3 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'da Üç Kişilik Trajedi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, göynükbelen mahallesindeki bir evde ve bahçesinde 3 kişinin cansız bedeni keşfedildi. Olayın ardından jandarma ekipleri araştırmalarına hız verdi.

Yaralı Durumda Bulunanlar

73 yaşındaki M.M. ve C.A.'dan günlerdir haber alamayan aileleri, yaşam alanlarına giderek durumu kontrol etmeye karar verdi. Eve girdiklerinde ise, M.M. ile C.A. ve bahçede başka bir kişiye ait cansız bedeni ile karşılaştılar.

Olayın Gelişimi

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrasında, bulunan kişilerin öldürüldüğü belirlendi.

Şüpheli Gözaltında

Olayla ilgili olarak 16 yaşındaki M.K., jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. Soruşturma devam ediyor. Bu çarpıcı olay, bölgede büyük bir endişe yarattı ve yerel halk arasında infiale neden oldu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu.