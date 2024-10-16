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Bursa'da Yangın Korkusu: Seyir Halindeki Servis Otobüsü Alev Aldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir servis otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:26
Bursa'da Yangın Korkusu: Seyir Halindeki Servis Otobüsü Alev Aldı

Bursa'da Servis Otobüsünde Yangın Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, seyir halindeyken alev alan bir servis otobüsü, kullanılamaz hale geldi. Olay, Bursa-İstanbul kara yolu Dürdane mevkisinde meydana geldi.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangının, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otobüste, bilinmeyen bir nedenle başladığı ifade edildi.

Sürücünün Hızlı Müdahalesi

Olay anında sürücü, aracı yol kenarında durdurarak işçilerle birlikte dışarı çıktı. Yangın haberinin verilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevre Güvenliği Sağlandı

Polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangın, cep telefonuyla görüntülenerek kaydedildi.

Son Durum

Yangın sonucunda servis otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

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