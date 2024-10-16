Bursa'da Yangın Korkusu: Seyir Halindeki Servis Otobüsü Alev Aldı

Bursa'da Servis Otobüsünde Yangın Çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, seyir halindeyken alev alan bir servis otobüsü, kullanılamaz hale geldi. Olay, Bursa-İstanbul kara yolu Dürdane mevkisinde meydana geldi.
Yangının Sebebi Henüz Belirsiz
Yangının, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otobüste, bilinmeyen bir nedenle başladığı ifade edildi.
Sürücünün Hızlı Müdahalesi
Olay anında sürücü, aracı yol kenarında durdurarak işçilerle birlikte dışarı çıktı. Yangın haberinin verilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevre Güvenliği Sağlandı
Polis ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Yangın, cep telefonuyla görüntülenerek kaydedildi.
Son Durum
Yangın sonucunda servis otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.