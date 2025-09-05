Bursa İnegöl'de Otobüs Şoförü Nikahlarına Geç Kalan Çifti Yetiştirdi

Şoför, çiftin nikah şahitliğini de üstlendi

İnegöl ilçesinde nikah saatine yetişemeyeceğini anlayan çiftin yardımına bir özel halk otobüsü şoförü koştu.

Namık Kar ve Hacer Gevaş evlilik için önceden randevu aldıkları İnegöl Belediyesi nikah salonuna gitmek üzere evlerinden çıktı. Nikah saatine yetişemeyeceklerini fark eden çift, durdurdukları özel halk otobüsü şoföründen yardım istedi.

Yardımı geri çevirmeyen şoför Ömer Ulubey, çifti salona yetiştirmenin yanı sıra onların nikah şahitliğini de yaptı. Nikah salonundaki davetliler bu anı uzun süre alkışladı.

Ömer Ulubey olayı, "Onların mutluluğuna ortak olmak benim için de büyük gurur." sözleriyle anlattı.

Damat Namık Kar ise Ulubey'e teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Bir takım sebeplerden dolayı geç kalmıştık. Allah'a şükür duraktayken şoför abimiz yardımımıza yetişti. Kendisine durumu aktardık. Bizi yetiştireceğini söyledi. Sağ olsun bizi nikaha yetiştirdi. Bizim teklifimizi kırmadı ve nikah şahitliğimizi de yaptı. Bizim için güzel bir anı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz."

Bu arada çift ve yakınlarının halk otobüsüne binip nikah salonuna yetiştiği anlar otobüsün içindeki kamerayla kaydedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde nikahlarına geç kalmak üzere olan Namık Kar ve Hacer Gevaş çiftinin imdadına özel halk otobüsünün şoförü Ömer Ulubey (sağda) yetişti.