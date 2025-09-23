Bursa Karacabey'de 4 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti; savcılık incelemesi yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 02:15
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 02:15
Olayın Detayları

Saadet Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında B.K. (81), M.A. (88) ve H.E.Ç (2) hayatını kaybetti.

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde evde çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.

