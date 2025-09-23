Bursa Karacabey'de 4 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Saadet Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında B.K. (81), M.A. (88) ve H.E.Ç (2) hayatını kaybetti.

Savcılık incelemesinin ardından cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

