Bursa Karacabey'de Kamyon Motosiklete Çarptı: Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralı

Kaza Anı ve İlk Bilgiler

İddiaya göre, Turhan E. idaresindeki 10 ASA 566 plakalı kamyon, Bakırköy Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet A'nın kullandığı (44) 16 BAA 738 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahaleler ve Yaralıların Durumu

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Mehmet A. (44) ve oğlu Eymen A. (15), ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Mehmet A. hastanede yaşamını yitirdi.

Hayati tehlikesi bulunan Eymen A. ise tedavi ve ileri tetkik için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma

Kazaya ilişkin olarak kamyon sürücüsü Turhan E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.