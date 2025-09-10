Bursa Karacabey'de Kamyon Motosiklete Çarptı: Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyonun arkadan çarptığı motosiklette sürücü Mehmet A. hayatını kaybetti, oğlu Eymen A. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 19:36
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 19:36
Bursa Karacabey'de Kamyon Motosiklete Çarptı: Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralı

Bursa Karacabey'de Kamyon Motosiklete Çarptı: Baba Öldü, Oğlu Ağır Yaralı

Kaza Anı ve İlk Bilgiler

İddiaya göre, Turhan E. idaresindeki 10 ASA 566 plakalı kamyon, Bakırköy Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet A'nın kullandığı (44) 16 BAA 738 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahaleler ve Yaralıların Durumu

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Mehmet A. (44) ve oğlu Eymen A. (15), ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Mehmet A. hastanede yaşamını yitirdi.

Hayati tehlikesi bulunan Eymen A. ise tedavi ve ileri tetkik için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma

Kazaya ilişkin olarak kamyon sürücüsü Turhan E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Akşehir'de Silahlı Kavgada Enver Y. Hayatını Kaybetti
2
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 kişi yaralandı
3
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
4
Bolu'da Ahududu Hasadı — Bakan İbrahim Yumaklı: 'Gençlere İhtiyacımız Var'
5
Kayseri Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
6
Adana'da restorana silahlı saldırı: Garson yaralandı, 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
7
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 15 bin 878 Hap Ele Geçirildi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek