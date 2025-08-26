Bursa Kestel'de Muhtar Osman Yıldız, Ormana 3 Bariyerle İzinsiz Girişleri Engelledi

Mahalle çıkışlarına kurulan bariyerlerle yangın ve navigasyon mağduriyetine önlem

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi muhtarı Osman Yıldız, ormana izinsiz girişleri engellemek amacıyla mahallede 3 farklı noktaya otomatik bariyer yaptırdı.

Muhtarlık görevini 17 aydır sürdüren Yıldız, uygulamanın hedefini; orman yangınlarını önlemek ve navigasyon uygulamalarında yanlış işaretlenen Uludağ yolunda yaşanan mağduriyeti azaltmak olarak açıkladı. Yıldız, Kaymakamlığa bariyer yaptırma başvurusu yaptığını, ardından da Orman İşletme Müdürlüğü'nden izin almak için dilekçe verdiğini söyledi.

Yıldız, başvuruyu 1 Temmuz'da başlattıklarını ve gerekli izni aldıktan sonra orman girişindeki üç noktaya bariyerleri kurduklarını belirtti.

Yıldız uygulamanın devreye alınmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Mesela karşı tarafımızdaki Gürsu ve Kestel'in bazı mahalleleri yangından etkilendi. Orman İşletme Müdürlüğünden iznimizi alarak 16 Ağustos itibarıyla kapılarımızı devreye aldık."

Muhtar, bariyerlerin üzerine cep telefonu numarası yazıldığını ve arandığında bariyerin uzaktan kumanda yöntemiyle açılabildiğini vurguladı. Yıldız ayrıca, uygulamanın resmi olduğunu ve kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, "Orman yangınlarında çok canımız yandı. Bu önlemleri aldık. Benim yaptığım resmi bir uygulama. Doğru olan için sonuna kadar da mücadele edeceğim." dedi.

Muhtarın, kumanda satıldığına dair iddiaları reddettiğini ve kumandası olmayan kişilerin muhtarlığa gelerek bir form doldurmalarının ardından bariyeri açan cihazlardan verildiğini anlattığını da aktarıyoruz: "Her kumandanın numarası var. Yapılan her şey resmidir."

Mahalle sakinleri uygulamadan memnun olduklarını ifade etti. Bekir Aladağ, dışarıdan çok sayıda kişinin mahalleye gelmesinden rahatsız olduklarını belirterek, "Yabancılar çok geliyordu. O yüzden çok rahatsızdık köylü olarak. Buraya gelip ateş yakıyorlardı, piknik yapıyorlardı. Bunlara önlem olarak muhtarımız böyle bir şey düşündü." dedi.

Onur Aydın ise bariyer öncesinde yabancıların bölgeyi sıkça kullandığını ve bunun tehlike arz ettiğini söyleyerek, "Bu zamana kadar çok şükür yangınla karşılaşmadık. Bundan sonra da karşılaşmayacağız inşallah." ifadesini kullandı.

Uygulama, mahalle sakinlerinin güvenlik endişelerini gidermeyi ve orman yangınlarına karşı denetimi artırmayı amaçlıyor.

