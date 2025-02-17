Bursa Liselilerinin Kısa Film Yarışmasında 'Aile' Teması İşlenecek

Bursa İmam Hatipliler Derneği, liselilerin katılacağı 5. Kısa Film Yarışması'nın temasını 'aile' olarak belirledi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:55
Bursa Liselilerinin Kısa Film Yarışmasında 'Aile' Teması İşlenecek

Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışması'nda 'Aile' Teması

Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) tarafından düzenlenen 5. Bursa Liselerarası Kısa Film Yarışmasına katılacak öğrenciler, bu yıl 'aile' temasıyla çektikleri filmlerle yarışacak.

Bursa Valiliği, BİHMED, Yıldırım Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenecek yarışmanın tanıtım toplantısı, Bursa Valiliği'nde gerçekleştirildi.

Yarışmaya katılacak gençlere, toplumsal sorunlara sanatsal bir bakış açısıyla yaklaşma yeteneği kazandırmayı hedefleyen bu etkinlik için paydaş kurum yetkilileri imzalarını attı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneklerin sürdürülmesi bağlamında yarışmanın 5'incisinin düzenlenmesinin kendisi için bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. Ayrıca Ayyıldız, "Paydaş kurumlar hem destek sunmakta hem de bu işin içinde yer almaktadır. Bu anlamda, Bursa'da bir farkındalık oluşturmakta, liseli gençlerimize ve Bursa'mıza bir heyecan katmaktadır. Tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz." ifadesinde bulundu.

BİHMED Başkanı Coşkun Evkuran, yarışmanın temasının 2025'in 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesi dolayısıyla belirlendiğini açıkladı. Evkuran, yarışmanın amacının gençlerin küçük yaşta medyaya ve film sektörüne olan ilgisini artırmak olduğunu belirtti. Ayrıca, gala gecesi ve ödül töreninin 17 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.

Tanıtım toplantısına, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Bursa Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal katıldı.

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