Bursa Sanatla Yeşeriyor: Melis Alphan ile 'Menopoz Rehberi' Söyleşisi

Söyleşi detayları ve tartışılan konular

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bursa Sanatla Yeşeriyor' başlıklı 'Kadın ve Edebiyat Söyleşileri' programı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik, Dr. Özge Sivrioğlu moderatörlüğünde yapıldı. Söyleşinin odağında yazar Melis Alphan'ın 'Menopoz Rehberi: Kendini Yeniden Keşfetme ve Güçlenme Yolculuğu' adlı eseri yer aldı ve kadınlık deneyimi, edebiyat ile günlük yaşam pratikleri çok yönlü olarak ele alındı.

Program kapsamında Nilgün Türksever Görgü kitaptan özel bir okuma gerçekleştirdi. Dinleyicilerin yoğun katılım gösterdiği söyleşide, katılımcılar kitap ve gündelik yaşam arasında köprü kuran tartışmalarla buluştu.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, kadınların edebiyatla buluşmalarına katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirterek, etkinliğe destek veren ve katılan herkese teşekkür etti; ayrıca yazara teşekkürlerini iletti.

Melis Alphan, konuşmasında kadınların menopoz sürecinde ihtiyaç duyduğu bilgileri sağlamaya çalıştıklarını vurguladı. Menopozun toplumda tabu haline gelmesi üzerine sohbet ettiklerini, kadınların yalnızca doğurma üzerinden değer görmesine dayanan algının yanlış olduğunu ve bu algıya kapılmamaları gerektiğini ifade etti. Alphan, Bursalı kadınların yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Programın sonunda katılımcılara Melis Alphan'ın 'Menopoz Rehberi: Kendini Yeniden Keşfetme ve Güçlenme Yolculuğu' adlı eserleri hediye edildi.

