Bursa şehitlerine sis engeli: Uçak Yenişehir'i pas geçti

Gürcistan’daki kazada şehit olan Binbaşı Serdar Uslu ile Astsubay Ramazan Yağız’ın naaşlarını taşıyan uçak, yoğun sis nedeniyle Yenişehir’i pas geçip Balıkesir’e yöneldi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 12:39
Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan Bursalı Binbaşı Serdar Uslu ile Astsubay Ramazan Yağız, memleketlerinde son yolculuğa uğurlanacak. İki şehidin naaşını taşıyan askeri uçak, Yenişehir Havalimanına iniş yapmak istedi ancak yoğun sis nedeniyle planlanan inişi gerçekleştiremedi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre uçak, saat 11.00 ile 12 saatleri arasında bir saat süreyle havada tur attı; daha sonra pisti pas geçerek diğer şehidi bırakmak üzere Balıkesir yönüne devam etti. Havanın öğleden sonra açmasıyla uçağın yeniden Yenişehir’e döneceği ve cenaze törenlerinin bu gecikme nedeniyle rötar yapabileceği bildirildi.

Protokol ve aileler Yenişehir'de hazır bulundu

Şehitleri karşılamak üzere Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Müfit Aydın, Emel Gözükara Durmaz, Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda protokol mensubu ve askeri erkan Yenişehir Havalimanı'nda hazır bulundu.

Şehit Binbaşı Serdar Uslu’nun babası Ahmet Uslu ve annesi Fatma Uslu ile Harmancıklı şehit Ramazan Yağız’ın annesi Ayşe Yağız, abla Fidan Yağız ve iki dayısı törene katıldı. Şehit Ramazan Yağız’ın babası Selami Yağız’ın uzun süre önce vefat ettiği öğrenildi.

Şehit yakınları bekleyiş sırasında metanetini korurken, gecikme nedeniyle havalimanında bekleyen yakınlar misafirhaneye alındı. Uçağın Yenişehir’e dönmesiyle Bursalı şehitler bugün toprağa verilecek.

