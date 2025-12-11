Bursa, Sürdürülebilirlikte Türkiye’ye Öncü

Bursa Büyükşehir, Sürdürülebilirlikte Yol Gösteriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin KalDer ve BUSİAD iş birliğiyle düzenlediği 2. Bursa Sürdürülebilirlik Konferansı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Konferans; kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek kentin ortak geleceğine ışık tuttu.

Konferansın amacı

Kuruluşların sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sürdürülebilirlik ihtiyaçlarına yönelik bir platform oluşturmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen konferans, katılımcılar arasında bilgi paylaşımı ve iş birliği fırsatları sağladı.

Başkan Bozbey: "Sürdürülebilirlik bir yaşam ve bir kültür meselesidir"

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ni kente kazandıran eski başkan Hikmet Şahin’e rahmet dileyerek sözlerine başladı. Başkan Bozbey, kalite yolculuklarına 2000 yılında başladıklarını, daha sonra EFQM Mükemmellik Modeli’ne geçiş yaptıklarını hatırlatarak bunun hem kurumların hem de Nilüfer’in gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Bozbey, "Güvenli, dirençli ve yaşam kalitesi yüksek bir gelecek ancak birlikte uyguladığımız sürdürülebilir adımlarla mümkün olabilir. Sürdürülebilirlik bir yaşam ve bir kültür meselesidir. 20 yılı aşkın yerel yönetim deneyimimde sürdürülebilirliğin bir tercih değil; kaliteli ve nitelikli bir yaşamın ön şartı olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik büyükşehir çalışmalarına yön veriyor

Başkan Bozbey, sürdürülebilirliğin yalnızca kent yönetimi prensibi olmadığını; bazen yöresel ürün üretimini, bazen de kültürel mirasın korunmasını belirleyen temel etken olduğunu anlattı. Bu anlayışın Büyükşehir Belediyesi’nin tüm çalışmalarına yön verdiğini vurgulayan Bozbey, yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve KalDer Bursa Şubesi arasında imzalanan "Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi"ye dikkat çekti. Bozbey, "Bu adım Bursa’mızın geleceğini planlarken kaliteyi, verimliliği, şeffaflığı ve sürdürülebilirliği ortak bir kurumsal kültür haline getirmemiz için önemli bir başlangıç oldu" dedi.

Ortak akıl ve dayanışma vurgusu

"Hedefimiz daha yaşanabilir, daha dirençli ve gülümseyen bir Bursa’dır" diyen Bozbey, bu hedef doğrultusunda bilimsel verilerle ilerlediklerini, yeni iş birlikleri kurduklarını ve projeler geliştirdiklerini ifade etti. Sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kent gönüllülerini sürdürülebilirlik çabalarına davet eden Bozbey, "Sürdürülebilirlik ancak ortak akıl, dayanışma ve kentlilik bilinci ile hayat bulabilir" diye konuştu ve konferansa katkı sunanlara teşekkür etti.

STK ve kurum temsilcilerinin görüşleri

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, sürdürülebilirliği "sosyal sorumluluk sahibi bir kuruluş olma yolunda yapılan sonsuz bir yolculuk" olarak tanımladı. Küçükkayalar, aşırı tüketim ve hedefsiz büyüme yerine ihtiyaçların doğru belirlenmesi ve gelişmenin odağa alınması gerektiğini vurguladı.

KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Ürkmez ise Bursa’da sürdürülebilirlik bilincinin hızla yükseldiğini belirterek, kurumların bugün vereceği kararların yarının yaşam kalitesini, ekonomik gücünü ve toplumsal dayanıklılığını şekillendireceğini söyledi. Ürkmez, "Kalder Bursa Şubesi olarak bu dönüşümdeki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ve Başkanımız Mustafa Bozbey’in güçlü vizyonuyla bizlere önemli katkılar sağlıyorlar" ifadelerini kullandı ve EFQM Mükemmellik Modeli’nin yaygınlaştırılması, süreç iyileştirmeleri ile veri temelli yönetimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara dikkat çekti.

Program ve oturumlar

Konuşmaların ardından ana sponsor firmaların temsilcilerine plaket takdim edildi. Program, alanında uzman konuşmacıların yer aldığı oturumlarla devam etti. SEMTRIO CEO’su İlker Turan "Stratejik İş Modeli Sürdürülebilirlik" başlıklı sunumunu paylaşırken, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç "Sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve iş dünyasına etkileri" konusuna odaklandı. "Özel sektör deneyim paylaşımı" oturumlarında ise Arçelik Pazarlama Kıdemli Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, Kastamonu Entegre Global Ar-Ge ve İnovasyon Direktörü Dr. Hüseyin Güler ve Polisan Holding ve Grup Şirketleri Yönetim Sistemleri ve Sürdürülebilirlik Müdürü Dilek Sarıaslan deneyimlerini aktardı.

Konferans, Bursa’nın sürdürülebilirlik yolculuğunu pekiştiren iş birlikleri ve uygulamalar için yeni adımların atılmasına zemin hazırladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENMESİ, KURUMSAL DÖNÜŞÜMÜN HIZLANMASI VE İYİ UYGULAMALARIN PAYLAŞILMASI İLE TÜRKİYE’YE ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDİYOR